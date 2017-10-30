«Динамо-Минск» потерпело 4 поражения в рамках регулярного чемпионата КХЛ

Новости Беларуси. Очередное выездное турне минских динамовцев в регулярном чемпионате КХЛ сложилось крайне неудачно: 4 матча, 4 поражения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Прервать неприятную череду не вышло даже в поединке с аутсайдеров Востока, рижским «Динамо». Теперь команда Горди Дуайера возвращается на родину и уже завтра, 31 октября, на родном льду примет прямого конкурента в борьбе за плей-офф – московский «Спартак».