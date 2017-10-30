27-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» чемпионата Беларуси по футболу завершился 29 октября – итоги трех матчей

Новости Беларуси. 27-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» чемпионата страны по футболу завершился 29 октября тремя матчами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Если 28 октября на авансцене были участники чемпионской гонки, то 29 октября все внимание было сосредоточено уже на борьбе за 4-ю строчку.

После того, как «Слуцк» разжился 3 очками в матче с «Крумкачами», гродненскому «Неману» нужно было не отставать и показывать себя в столице, где парни Игоря Ковалевича противостояли Минску. Матч, откровенно говоря, получился не зрелищным, подопечные Георгия Кондратьева грамотно защищались, а гости никак не могли вскрыть эту самую оборону. В итоге ключевой момент встречи произошел в заключительные 10 минут: это удаление Дмитрия Зиновича и пенальти в ворота Минска. 11-метровый уверенно реализовал Павел Савицкий, который, к слову, борется с Михаилом Гордейчуком за звание лучшего бомбардира чемпионата.

Гродненцы сумели подняться на 4-ую строчку, благодаря осечке жодинского «Торпедо». Автозаводцы в Бресте уступили «Динамо», победный мяч провел Павел Нехайчик в концовке встречи.