«Хороший опыт для всей команды»: как белорусская хоккейная молодёжка готовится к Кубку Чёрного моря

Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается тренировочный кэмп молодежной сборной Беларуси. Подопечные Дмитрия Дудика усиленно готовятся к заключительному этапу сезона – Кубку Черного моря, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За последними приготовлениями команды наблюдала наш корреспондент Наталья Федорцова.

Предстоящий турнир в Сочи – одна из ступенек подготовки молодежной сборной к чемпионату мира-2020. Увы, но в этом году нашим ребятам не удалось пробиться в элитный дивизион.

Задачу предстоит решить новому тренерскому штабу. Пока с обновленным составом работает Дмитрий Дудик. Сейчас в его расширенном списке игроков не только белорусские парни, но и ребята, для которых игровой год прошел за рубежом.

Егор Буяльский, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:

На турнире собирается хорошие команды – такие, как Россия, Латвия, с хорошими составами. Это хороший опыт для меня и для всей команды.

Владимир Алистров, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Приехал, чтобы помочь команде. Всегда рад сыграть за сборную. Приехал две недели назад. Побыл неделю дома, отдохнул чуть-чуть, и приехал около недели назад сюда, тренируюсь.

Первоочередная цель турнира – присмотреть тех, кто сможет помочь молодежной сборной на ближайшем чемпионате мира. Тем более, что соперник предстоит неслабый: российские парни сыграют составом на два года старше белорусского.

Сейчас основу команды Дмитрия Дудика составляют игроки, опробовавшие силы на юношеском чемпионате мира в Швеции. В ближайшее время тренеру предстоит отцепить двух полевых игроков.

Дмитрий Дудик, старший тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Выбор очень сложный, потому что откровенно слабых вообще нет. И американцы, и молодежь 2001-2002 год, и 2000 год, который работал в системе U20 в прошлом году, за счет своей мужиковатости выглядят, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, очень уверенно.