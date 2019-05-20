Захаров о технологиях в спорте: «За каждым спортсменом смотрят на отдыхе – у тренера в компьютере это всё»

Михаил Захаров, главный тренер хоккейного клуба «Юность»:

Нет, нет. Сейчас очень, я вам скажу, спорт идёт – без технологии, вообще, невозможна сегодня подготовка хоккеистов, смотреть за его прогрессом только через технологии. Допустим, хоккей, у нас, по крайней мере, на чемпионате Беларуси, не так сильно развит, как хотелось бы. Но вот уже в КХЛ, допустим, в том же футболе в России – это очень сильно, всё-таки. Потому что ты смотришь тенденцию развития каждого хоккеиста. Особенно в молодости это нужно. Никуда без этого не уйдёшь. Никуда. Сегодня, знаете, я вот встречался с тренером конькобежцев, потому что у них очень такая не технология – просто так довели в своей сборной именно национальной, что они за каждым спортсменом смотрят на отдыхе – что он делает, что питается.

У тренера в компьютере это всё. И у них вся сборная в группе создана, и друг за другом они ещё смотрят. Допустим, ты не пришёл на тренировку, отдых – есть отдых. Но ты смотришь, вот твой партнёр пробежался 10 километров, сделал программу.

Они очень соревнуются – молодцы, конькобежцы! Мы об этом сейчас очень много разговариваем, с ними общаемся. Они молодцы!