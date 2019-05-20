«Нестеренко только своим бегом этим заслуживает уважение». В чём Беларусь успешна? Мнение Захарова

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: В чём мы успешны? Что может быть нашей фишкой? Что может показывать нашу страну, где мы лучше всех?

Михаил Захаров, главный тренер хоккейного клуба «Юность»:

Я думаю, спорт показывает. У нас очень много и олимпийских чемпионов, и Нестеренко только своим бегом этим заслуживает уважение.

Ну, я думаю, что это последняя женщина белая, которая выиграла 100 метров.

И Домрачева, и эти Игры, и конечно, это уникально. И, я думаю, вся страна ждёт. А чемпионат мира показал, что мы можем проводить такие крупные соревнования. Если так может, подзабыли, председатель Международной федерации хоккея Рене Фазель сказал, что это самый лучший чемпионат мира за всю историю чемпионатов мира. Эти слова все до сих пор вспоминают. И я вам больше скажу – тогда Третьяк сказал: «Мы проведём лучше, чем Минск». Но у него не получилось. Прага стала стараться так, чехи стали стараться. Да, они здорово провели! Но, всё-таки, именно с Минска начался, с нашей стороны, с нашей республики вот этот задел посещаемости. Я думаю, надо все соревнования, которые мы можем брать – конькобежные, велотрек – всё надо брать.

Юлия Нестеренко о «Пламени мира»: было такое трепетное состояние, я не чувствовала тяжести