«Хорошая проба для того, чтобы пойти дальше – в большой спорт»: Анатолий Шевченко – об автоспортивном сезоне-2018

Новости Беларуси. Автоспортивный сезон-2018 стартовал, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На стадионе «Заря» в Боровой прошли традиционные состязания «Горячий лед», которые проводятся в рамках Чемпионата Беларуси по трековым гонкам.

Всего календарь зимних заездов включает четыре этапа. Со временем, помимо белорусов, участие в чемпионате смогут принять россияне и украинские гонщики. Этот момент ужесточит борьбу, которая будет проходить уже на уровне сборных.

Столкновение автомобилей, вздыбленный снег под колесами машин, рев моторов, ожесточенные сражения за рулем – всё это придает зимнему автомобильному празднику неповторимую зрелищность и не оставляет равнодушным никого.