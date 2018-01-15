«Хорошая проба для того, чтобы пойти дальше – в большой спорт»: Анатолий Шевченко – об автоспортивном сезоне-2018

Новости Беларуси. Автоспортивный сезон-2018 стартовал, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На стадионе «Заря» в Боровой прошли традиционные состязания «Горячий лед», которые проводятся в рамках Чемпионата Беларуси по трековым гонкам.
Новости Беларуси. Автоспортивный сезон-2018 стартовал, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На стадионе «Заря» в Боровой прошли традиционные состязания «Горячий лед», которые проводятся в рамках Чемпионата Беларуси по трековым гонкам.
Всего календарь зимних заездов включает четыре этапа. Со временем, помимо белорусов, участие в чемпионате смогут принять россияне и украинские гонщики. Этот момент ужесточит борьбу, которая будет проходить уже на уровне сборных.
Столкновение автомобилей, вздыбленный снег под колесами машин, рев моторов, ожесточенные сражения за рулем – всё это придает зимнему автомобильному празднику неповторимую зрелищность и не оставляет равнодушным никого.
Анатолий Шевченко, организатор Чемпионата Беларуси по трековым автогонкам:
Придти в автоспорт – дорого. А чтобы попробовать – класс «Легенды СССР» – стандартные автомобили, оснащенные дугами безопасности, системой безопасности – это хорошая проба для того, чтобы пойти дальше – в большой спорт.