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«Хорошая проба для того, чтобы пойти дальше – в большой спорт»: Анатолий Шевченко – об автоспортивном сезоне-2018

15 января 2018 08:22
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Новости Беларуси. Автоспортивный сезон-2018 стартовал, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На стадионе «Заря» в Боровой прошли традиционные состязания «Горячий лед», которые проводятся в рамках Чемпионата Беларуси по трековым гонкам.

«Хорошая проба для того, чтобы пойти дальше – в большой спорт»: Анатолий Шевченко – об автоспортивном сезоне-2018-1

«Хорошая проба для того, чтобы пойти дальше – в большой спорт»: Анатолий Шевченко – об автоспортивном сезоне-2018-3

Всего календарь зимних заездов включает четыре этапа. Со временем, помимо белорусов, участие в чемпионате смогут принять россияне и украинские гонщики. Этот момент ужесточит борьбу, которая будет проходить уже на уровне сборных.

Столкновение автомобилей, вздыбленный снег под колесами машин, рев моторов, ожесточенные сражения за рулем – всё это придает зимнему автомобильному празднику неповторимую зрелищность и не оставляет равнодушным никого.

«Хорошая проба для того, чтобы пойти дальше – в большой спорт»: Анатолий Шевченко – об автоспортивном сезоне-2018-6

Анатолий Шевченко, организатор Чемпионата Беларуси по трековым автогонкам:
Придти в автоспорт – дорого. А чтобы попробовать – класс «Легенды СССР» – стандартные автомобили, оснащенные дугами безопасности, системой безопасности – это хорошая проба для того, чтобы пойти дальше – в большой спорт.

# Фотофакт # Автомобильные гонки # Анатолий Шевченко

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