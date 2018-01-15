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Домрачева заняла 6 место в масс-старте на этапе Кубка мира в Руппольдинге

15 января 2018 07:11
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Новости Беларуси. Неудачная стрельба на последнем огневом рубеже не позволила Дарье Домрачевой войти в число призеров масс-старта на этапе Кубка мира в Руппольдинге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На финише лидер белорусской сборной стала шестой. Ирина Кривко завершила гонку на 14-й строчке, Надежда Скардино – двумя позициями ниже.

В мужском масс-старте белорусских биатлонистов в протоколе не было. Победу здесь отпраздновал норвежец Йоханнес Бе. Следующий этап стреляющие лыжники проведут в итальянском Антхольце.

# Биатлон

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