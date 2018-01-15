Международный турнир по футболу «Minsk Cup-2018»: победу одержал курский клуб «Авангард», ФК «Минск» – на 7 месте

Новости Беларуси. Международный турнир по футболу «Minsk Cup-2018» завершился в столице, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В детском первенстве под сводами футбольного манежа участвовали ребята не старше 13 лет из шести стран – Беларуси, России, Украины, Латвии, Литвы и даже гости из далекой солнечной Италии.

После четырех дней баталий заветный трофей завоевал курский клуб «Авангард». В решающей схватке он одолел киевское «Динамо». Основное время матча закончилось без забитых мячей, а в серии пенальти сильнее оказались россияне. Белорусский полпред – футбольный клуб «Минск» – на домашнем турнире занял только 7 место.