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Международный турнир по футболу «Minsk Cup-2018»: победу одержал курский клуб «Авангард», ФК «Минск» – на 7 месте

15 января 2018 07:59
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Новости Беларуси. Международный турнир по футболу «Minsk Cup-2018» завершился в столице, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Международный турнир по футболу «Minsk Cup-2018»: победу одержал курский клуб «Авангард», ФК «Минск» – на 7 месте-1

В детском первенстве под сводами футбольного манежа участвовали ребята не старше 13 лет из шести стран – Беларуси, России, Украины, Латвии, Литвы и даже гости из далекой солнечной Италии.

После четырех дней баталий заветный трофей завоевал курский клуб «Авангард». В решающей схватке он одолел киевское «Динамо». Основное время матча закончилось без забитых мячей, а в серии пенальти сильнее оказались россияне. Белорусский полпред – футбольный клуб «Минск» – на домашнем турнире занял только 7 место.

Международный турнир по футболу «Minsk Cup-2018»: победу одержал курский клуб «Авангард», ФК «Минск» – на 7 месте-4

Сергей Вялых, главный тренер команды «Авангард» (Курск, Россия):
Хорошая организация. Команда у нас неплохо сыграла на турнире. Просто у нас несколько человек, капитан команды переболели, практически неделю не тренировались. Поэтому по ходу турнира только начинают набирать форму.

Международный турнир по футболу «Minsk Cup-2018»: победу одержал курский клуб «Авангард», ФК «Минск» – на 7 месте-7

# Футбол Беларуси # Сергей Вялых # Фотофакт

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