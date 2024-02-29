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Хоккейный клуб «Динамо-Шинник» подвёл итоги сезона

29 февраля 2024 13:41
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С задачей на сезон не справились, но перспектива на дальнейший рост есть. Сегодня, 29 февраля, хоккейный клуб «Динамо-Шинник» подвел итоги сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В регулярном чемпионате за бобруйчан сыграли 18 новичков, которые показали серьезный прогресс. Более опытные хоккеисты получили возможность играть за минское «Динамо» в КХЛ, а это хорошо демонстрирует уровень Молодежной лиги. Задача на следующий розыгрыш остается неизменной – выйти в плей-офф и открывать новые таланты.

Хоккейный клуб «Динамо-Шинник» подвёл итоги сезона-1

Андрей Михалев, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:
Мы не отходили от своей системы игры, то есть у нас свой был рисунок. На протяжении всего сезона мы старались играть активно, не откатываться. Какие-то игры, где мы должны были брать очки, мы их потеряли. До последней игры было непонятно, попадем мы или не попадем. Поэтому это дорогого стоит.

# Хоккей # Андрей Михалев

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