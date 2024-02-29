Хоккейный клуб «Динамо-Шинник» подвёл итоги сезона

С задачей на сезон не справились, но перспектива на дальнейший рост есть. Сегодня, 29 февраля, хоккейный клуб «Динамо-Шинник» подвел итоги сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В регулярном чемпионате за бобруйчан сыграли 18 новичков, которые показали серьезный прогресс. Более опытные хоккеисты получили возможность играть за минское «Динамо» в КХЛ, а это хорошо демонстрирует уровень Молодежной лиги. Задача на следующий розыгрыш остается неизменной – выйти в плей-офф и открывать новые таланты.