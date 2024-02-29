Владислав Колячонок продолжает набирать бомбардирские баллы в АХЛ

Владислав Колячонок продолжает набирать бомбардирские баллы в Американской хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорус отдал результативную передачу. Увы, это не помогло «Туссону». Клуб вчистую уступил «Бейкерсфилду» – 2:7.

Белорусский защитник нанес два броска в створ и закончил встречу с показателем полезности «-2». Нужно отметить, что наш спортсмен отмечается результативными действиями в третьей дуэли кряду. Всего в сезоне у него 7 очков в 18 поединках.