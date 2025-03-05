Хоккейный клуб «Брест» стал 7-м участником плей-офф Кубка Президента

Хоккейный клуб «Брест» стал седьмым участником плей-офф Кубка Президента. Право продолжить борьбу за трофей дружина оспаривала со «Славутичем», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

После двух матчей счет в серии был равный. Решающий третий поединок состоялся в городе над Бугом. Стартовая 20-минутка завершилась вничью – 1:1. На экваторе второго отрезка Константин Татаренко вывел хозяев вперед. Незадолго до сирены Виктор Бовбель установил окончательные цифры на табло – 3:1. В четвертьфинале «Брест» сыграет с «Витебском».