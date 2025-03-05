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Хоккейный клуб «Брест» стал 7-м участником плей-офф Кубка Президента

05 марта 2025 11:51
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Хоккейный клуб «Брест» стал седьмым участником плей-офф Кубка Президента. Право продолжить борьбу за трофей дружина оспаривала со «Славутичем», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Хоккейный клуб «Брест» стал 7-м участником плей-офф Кубка Президента-1

После двух матчей счет в серии был равный. Решающий третий поединок состоялся в городе над Бугом. Стартовая 20-минутка завершилась вничью – 1:1. На экваторе второго отрезка Константин Татаренко вывел хозяев вперед. Незадолго до сирены Виктор Бовбель установил окончательные цифры на табло – 3:1. В четвертьфинале «Брест» сыграет с «Витебском».

Хоккейный клуб «Брест» стал 7-м участником плей-офф Кубка Президента-3

Денис Мосалев, и.о. главного тренера ХК «Брест»:
Хорошая игра, валидольная, не без ошибок, но опять же своей самоотдачей. Мужики заработали эту победу.

5 марта «Локомотив» и «Химик» разыграют последнюю путевку в плей-офф Кубка Президента.

# Хоккей

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