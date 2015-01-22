Хоккейный агент Андрей Грум-Гржимайло – о «Динамо-Минск», «Юности», институте сборных, натурализации и скаутинге

На вопросы ведущего программы «Горячий лед» на СТВ отвечает хоккейный агент Андрей Грум-Гржимайло.

Андрей, «Динамо» в декабре-январе набрало просто сумасшедший ход (15 побед в 17 матчах) и сейчас уверенно идет на пятом месте в конференции. Тем не менее впереди у «зубров» еще четыре выездных поединка. Как думаете, не произойдет сбой в динамовской машине?

Андрей Грум-Гржимайло, хоккейный эксперт:

Вы знаете, по игре с «Витязем» мне казалось, что «Динамо» уже устало и не сможет достойно пройти эту выездную серию. Но матч со «Слованом» показал обратное. Я думаю, что матч с «Витязем» был минутной расслабленностью команды. Я думаю, что в ближайших матчах, из тех выездных матчей, которые у нас есть, в двух «Динамо» точно одержит победу. Я не устаю повторять, что хоккей в КХЛ, в НХЛ начинается с 1/8 финала, начинается с плей-офф. А вот как мы подойдет к плей-офф, как мы сыграем в плей-офф, пока я не могу вам сказать.

Есть такая теория, что матч с «Витязем», например, показал, что «Динамо» – сильная команда. То есть всегда сильная команда, когда приезжает аутсайдер, или они приезжают к аутсайдеру, их настроить практически невозможно на игру. И когда они понимают, что аутсайдер дает бой, пытаются что-то изменить, но уже ничего не получается, и в итоге проигрывают.

Андрей Грум-Гржимайло:

Да, есть такая теория, что сильная команда не может настроиться на аутсайдера. Но «Витязь» – далеко не аутсайдер. Я думаю, что в этом сезоне «Витязь» войдет в плей-офф. С той игрой, которую они показали в Минске, если они так будут играть все матчи плей-офф, я думаю, что они очень многих соперников «покусают».

Да, «Витязь» – такая непривычно боевая команда. Я вчера обратил внимание: в Западной конференции «Слован» по состоянию на момент перед минским «Динамо» от зоны плей-офф отставал на 6 очков. То есть чемпионат КХЛ тоже прибавляет в качестве.

Андрей Грум-Гржимайло:

В нашей конференции любая команда, даже последняя, теоретически может попасть в плей-офф. То есть у нас получается не Восток – там можно спрогнозировать, кто выйдет в плей-офф. А у нас, кто будет, начиная с шестого места, очень трудно прогнозировать, какие пары будут в плей-офф.

«Юность» в последнее время активизировалась на трансферном фронте. Ряды команды пополнили Игорь Ревенко, Александр Рядинский, Даниэль Корсо. Причем последний получил белорусский паспорт и теперь даже не считается легионером. С чем вы связываете такую активность?

Андрей Грум-Гржимайло:

«Юность» понимает, что скоро плей-офф, нужно бороться за чемпионство. И тот состав, который у них играет на протяжении всего чемпионата, я думаю, что Михаил Михайлович Захаров понимает, что нужны точечные усиления (они и произошли) в зону атаки, в оборонительную зону. Я думаю, что это связано с желанием выиграть очередное чемпионство в Беларуси.

Переход Рядинского из «Металлурга» в ряды непосредственных конкурентов как вы оцените?

Андрей Грум-Гржимайло:

Рядинский – неплохой хоккеист, но уже достаточно старый. Я не думаю, что Рядинский усилит оборонительную линию «Юности».

Но это говорит о том, что «Металлург» жлобинский ниже качеством, чем «Юность»?

Андрей Грум-Гржимайло:

Да нет. Я бы не сказал, что у нас все клубы в чемпионате страны кто-то ниже, кто-то выше. Практически все у нас одинаковые. Это доказал «Неман» на финале Континентального кубка, когда смог завоевать и повторить успех «Юности», которая до этого добивалась. Да, может быть, там были не те соперники, которые были у «Юности». Но качество хоккея, общаясь с тренером, генеральным менеджером «Немана», то, что они рассказывали, там качество хоккея – даже вторая команда Бундеслиги выглядела очень хорошо.

То есть показали, что чемпионат наш весьма не плох и стоит развивать и больше уделять ему внимания, а не только «Динамо».

Андрей Грум-Гржимайло:

Да, я полностью с вами согласен.

Андрей, что думаете об идее института сборных и возможном приглашении в Беларусь перспективных молодых игроков с прицелом их натурализации?

Андрей Грум-Гржимайло:

Я думаю, что институт сборных – это очень необходимый инструмент, потому что Канада, Америка, да уже и Россия построили институт сборных в том плане, что юношеская, молодежная и национальная сборные стараются играть в одном ключе. Поэтому когда молодой хоккеист поднимается с юношеской сборной до национальной, его уже не нужно переучивать, он знает, как играть. У нас же юношеская, молодежная, национальная играют немножко в разном ключе. Поэтому, когда будет институт сборных, будет поставлен вопрос в том, что хоккей мы развиваем только в определенном направлении, и все сборные будут играть в определенном направлении. Допустим, в остроатакующий вертикальный хоккей. И молодым хоккеистам будет проще, начиная от юношеской сборной до взрослой. Я думаю, что результаты не замедлял сказаться, но это результаты достаточно длительные. Я думаю, что между созданием института сборных и успехами национальной сборной пройдет минимум 7-10 лет.

А натурализация? Как по мне, даже с институтом национальных сборных это зло абсолютное. Вот молодой человек: он играет в детской команде, в юношеской, молодежной. А потом – бах, кого-то натурализовали и он оказывается лишним.

Андрей Грум-Гржимайло:

Я не говорю, что она должна быть массовая. Вот есть там центральный нападающий, у нас в какой-нибудь сборной не хватает центральных нападающих. В России или где-то есть такой, который желает принять гражданство страны. Почему его не натурализовать, если местных хоккеистов нет?

Хорошо. Если человек не попадает в сборную России, мы его натурализовываем и ждем, что он обыграет сборную России?

Андрей Грум-Гржимайло:

Нет, сборную России обыграть – это уже заоблачные теории. Хотя плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.

Я не знаю. Я против этой натурализации, я за легионеров в команде «Динамо», но я против легионеров в сборной.

Андрей Грум-Гржимайло:

В сборной не может быть легионеров.

Можно ли применить североамериканские методики скаутинга на белорусской почве, именно на клубном уровне?

Андрей Грум-Гржимайло:

Думаю, что частично можно, конечно. Потому что скаутинг в Америке построен, в НХЛ, уже лет 50, наверное, если не больше. И НХЛ – это монополия, которая не действует себе во вред. И если мы что-то возьмем из этого заокеанского скаутинга себе, примем на вооружение, то почему бы и нет.

В КХЛ, например, все это носит, по большей части формальный характер.

Андрей Грум-Гржимайло:

Нет, я с вами не согласен, потому что в каждом клубе КХЛ есть отдел скаутинга, который смотрит молодых своих, смотрит по России. Но Россия – большая страна.

Я имею в виду церемонию драфта.

Андрей Грум-Гржимайло:

А, церемония драфта не приживается. В Америке она прижилась, а в России, я думаю, что у нас она тоже не приживется, потому что под драфт нужны хоккеисты.

Скаутинг выглядит как лотерея. Вы – опытный хоккейный агент. Есть игроки 17-18 лет. Вы можете в них уже разглядеть, что это будет звезда?

Андрей Грум-Гржимайло:

Это практически невозможно, это единицы. Ковальчук, Овечкин. Но таких здесь нет. Игрок в 17 лет может ничего не показывать, а в 20 заиграть на очень достойном уровне. Вы, действительно, правильно сказали, что это лотерея. Вытащил счастливый лотерейный билет: в 17 ты увидел, что он будет хоккеистом, значит, да. Но в 17-18 лет можно увидеть в нем какие-то задатки, которые можно развивать и сделать из этого хоккеиста звезду.

Теоретически можно создать методику, согласно которой уже на ранних подступах игроки будут оцениваться с высокой долей вероятности?

Андрей Грум-Гржимайло:

Она должно быть. Но высокая доля вероятности, я думаю, здесь процентов 50.

То есть все равно 50 на 50.

Андрей Грум-Гржимайло:

Естественно, конечно. По-другому не бывает.