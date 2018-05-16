Хоккейная Лига чемпионов сезона 2018-2019: результаты жеребьёвки

Новости Беларуси. 16 мая прошла жеребьевка хоккейной Лиги чемпионов сезона 2018-2019 годов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, в предстоящем турнире сыграют сразу два представителя Беларуси: «Неман», как чемпион страны, и «Юность», как обладатель континентального кубка.

Команда под управлением Михаила Захарова попала в квартет B, где ее соперниками будут мюнхенский «Ред Булл», финский ТПС из Турку и шведский «Мальме Ред Хоукс».

Серьезная компания подобралась и в группе D, где сыграет «Неман». За выход в плей-офф гродненский клуб поспорит с чешской «Кометой» из Брно, берлинским «Айсбереном» и швейцарским «Цугом».

Матчи группового этапа пройдут с 30 августа по 17 октября. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из группы.