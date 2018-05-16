«Спасибо, что верили в нас до конца»: члены сборной Беларуси по хоккею рассказали о поражении на ЧМ в Дании
Новости Беларуси. Белорусские хоккеисты вернулись на родину из Дании, где они принимали участие в Чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Нынешний планетарный форум сложился крайне неудачно для наших парней: в семи матчах они потерпели семь поражений и впервые с 2003 года покинули элитный дивизион.
Одной из главных проблем белорусской команды была реализация голевых эпизодов, как итог – всего 8 заброшенных шайб. В пассиве 36 пропущенных голов, и это тоже антирекорд национальной команды. Не помогла и эмоциональная встряска, устроенная Федерацией хоккея: после трех провальных стартовых игр произошла смена тренера. Место Дэйва Льюиса занял Сергей Пушков.
Сергей Пушков, капитан сборной Беларуси по хоккею:
Мысли тяжелые, конечно. Даже не знаю, что сказать. Конечно, жизнь не останавливается на этом – будем выходить из этой ситуации, в которую сами и попали. Думаю, что все наладится.
Егор Шарангович, форвард сборной Беларуси по хоккею:
Мы там сразу видели, что болельщики, конечно, не в восторге, что мы вылетели. Но они должны понимать, что мы сделали все, чтобы выиграть. Но никогда не получалось, так что хочется сказать им большое спасибо, что верили в нас до конца. Всем спасибо, кто верил в нас.
Александр Китаров, форвард сборной Беларуси по хоккею:
Нас готовили, мы тренировались. То, что просили от нас, мы старались сделать. У нас не получилось. Сейчас все это обсудится, разберется, и будут вам даны ответы.