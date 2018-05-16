«Спасибо, что верили в нас до конца»: члены сборной Беларуси по хоккею рассказали о поражении на ЧМ в Дании

Новости Беларуси. Белорусские хоккеисты вернулись на родину из Дании, где они принимали участие в Чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нынешний планетарный форум сложился крайне неудачно для наших парней: в семи матчах они потерпели семь поражений и впервые с 2003 года покинули элитный дивизион.

Одной из главных проблем белорусской команды была реализация голевых эпизодов, как итог – всего 8 заброшенных шайб. В пассиве 36 пропущенных голов, и это тоже антирекорд национальной команды. Не помогла и эмоциональная встряска, устроенная Федерацией хоккея: после трех провальных стартовых игр произошла смена тренера. Место Дэйва Льюиса занял Сергей Пушков.