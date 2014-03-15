Сборная России выиграла серебро по следж-хоккею, уступив американцам

Новости России. Финальный матч по следж-хоккею в Сочи между сборными России и США завершился победой американцев (1:0). Российская команда – дебютант соревнований, сумела дойти до финала. У них – серебро Паралимпиады.

Завтра, 16 марта, на Паралимпиаде в Сочи – последний соревновательный день. Спортсмены поборются за медали в горных лыжах и лыжных гонках. Однако российские спортсмены уже выиграли соревнования в неофициальном командном зачете Паралимпийских игр в Сочи. Кроме того, Россия – лидер по количеству медалей. В копилке сборной 70 наград: 27 золотых, 24 серебряных, 19 бронзовых.

Беларусь занимает 18-ю строчку в медальном зачете. В нашей копилке 3 бронзовые медали. Смотрите видео.