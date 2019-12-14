Хоккейная команда Президента победила гродненцев в матче любительского турнира

Новости Беларуси. 11:2 – с таким счетом завершилась игра на ледовой площадке спортивного комплекса «Олимпик Парк». Хоккейная команда Президента превзошла гродненцев в матче любительского турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже третья победа президентской дружины в 13-х Республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Первой поразить ворота противника на 7-й минуте удалось команде главы государства. Шайбу забросил Александр Макрицкий.

На счету Александра Лукашенко за игру четыре голевые передачи. Успех команде принес и младший сын Президента. Николай Лукашенко забросил две шайбы, а еще две с его голевой подачи пополнили копилку команды.