Алексей Протас: играем нашу лучшую игру для болельщиков, для тех, кто в нас верит

Новости Беларуси. 13 декабря прошли матчи четвертого игрового дня молодежного чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Андрей Павленко, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Хороший был матч, довольно быстрый. Мы имели очень много моментов в атаке. Поначалу, пол игры, конечно, было в плане реализации не очень хорошо – моменты были, а мы их не забивали. Но, слава богу, в третьем периоде собрались и начали давить, давить. В итоге это обернулось хорошими голами.