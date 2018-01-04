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Хоккейная битва между Китаем и Швейцарией, сборной Балкан и командой России: начался XIV Рождественский турнир

04 января 2018 12:00
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Новости Беларуси. Масштабный международный спортивный праздник принимает Минск. На льду «Чижовка-Арены» определяются сильнейшие в хоккейных битвах между Китаем и Швейцарией, а также сборной Балкан и командой России,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хоккейная битва между Китаем и Швейцарией, сборной Балкан и командой России: начался XIV Рождественский турнир -1

Таким образом, первые клюшки XIV Рождественского турнира любителей хоккея скрещены. Китайские спортсмены принимают участие в состязаниях впервые. А вот остальные команды уже хорошо знакомы с белорусским льдом.

Хоккейная битва между Китаем и Швейцарией, сборной Балкан и командой России: начался XIV Рождественский турнир -4

Всего за чемпионский титул поборются 8 ледовых дружин. Беларусь представляет команда главы государства. Наши спортсмены выйдут на лед и сразятся с представителями Объединенных Арабских Эмиратов, бронзовых призеров прошлогоднего турнира.

Хоккейная битва между Китаем и Швейцарией, сборной Балкан и командой России: начался XIV Рождественский турнир -7

Традиционно, Рождественский хоккей в белорусской столице собирает много болельщиков, среди которых немало и зарубежных гостей. Так что, трибуны в эти дни заполнены до предела.

Вечером 4 января состоится торжественная церемония открытия Рождественского турнира. 

# Фотофакт # Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси

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