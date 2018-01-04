Хоккейная битва между Китаем и Швейцарией, сборной Балкан и командой России: начался XIV Рождественский турнир

Новости Беларуси. Масштабный международный спортивный праздник принимает Минск. На льду «Чижовка-Арены» определяются сильнейшие в хоккейных битвах между Китаем и Швейцарией, а также сборной Балкан и командой России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, первые клюшки XIV Рождественского турнира любителей хоккея скрещены. Китайские спортсмены принимают участие в состязаниях впервые. А вот остальные команды уже хорошо знакомы с белорусским льдом.

Всего за чемпионский титул поборются 8 ледовых дружин. Беларусь представляет команда главы государства. Наши спортсмены выйдут на лед и сразятся с представителями Объединенных Арабских Эмиратов, бронзовых призеров прошлогоднего турнира.