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Хоккей. Юниорская сборная Беларуси победила команду Чехии в матче ЕЮОФ

17 декабря 2021 20:28
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Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси по хоккею викторией над Чехией завершила участие в Европейском юношеском олимпийском фестивале и взяла серебро, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккей. Юниорская сборная Беларуси победила команду Чехии в матче ЕЮОФ-1

Это тот случай, когда победить хотелось очень-очень. Решающую шайбу наши парни забросили, играя в меньшинстве. А до этого события разворачивались следующим образом: чехи забивают – подопечные Михалева сравнивают. Затем они же выходят вперед. Но и соперник находит силы на камбэк. И все-таки последнее слово остается за белорусами. Финальные цифры – 3:2. Данная виктория принесла нам звание вице-чемпионов. В 4-х матчах мы оступились только раз и поднялись на вторую ступень пьедестала.

# Хоккей Беларуси # Андрей Михалев # Фотофакт

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