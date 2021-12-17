Хоккей. Юниорская сборная Беларуси победила команду Чехии в матче ЕЮОФ

Это тот случай, когда победить хотелось очень-очень. Решающую шайбу наши парни забросили, играя в меньшинстве. А до этого события разворачивались следующим образом: чехи забивают – подопечные Михалева сравнивают. Затем они же выходят вперед. Но и соперник находит силы на камбэк. И все-таки последнее слово остается за белорусами. Финальные цифры – 3:2. Данная виктория принесла нам звание вице-чемпионов. В 4-х матчах мы оступились только раз и поднялись на вторую ступень пьедестала.