Хоккей. Сыгран первый матч серии за 3-е место в плей-офф Кубка Президента

Новости Беларуси. Стартовала серия за третье место в плей-офф Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Бронзовые медали оспаривают «Шахтёр» и «Динамо – Молодечно». Уже в середине первого периода «горняки» уступали 0:2.
Новости Беларуси. Стартовала серия за третье место в плей-офф Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Бронзовые медали оспаривают «Шахтёр» и «Динамо – Молодечно». Уже в середине первого периода «горняки» уступали 0:2.
Но команда Дмитрия Шульги сумела вернуться в игру – 2:2. Судьба встречи также решилась в дополнительное время. Нападающий солигорчан Илья Камбович принёс победу «Шахтёру» – 3:2. Таким образом «горняки» выходят вперед в серии – 1:0