Хоккей. Сыгран первый матч серии за 3-е место в плей-офф Кубка Президента

Новости Беларуси. Стартовала серия за третье место в плей-офф Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Бронзовые медали оспаривают «Шахтёр» и «Динамо – Молодечно». Уже в середине первого периода «горняки» уступали 0:2.