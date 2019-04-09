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Хоккей. Сыгран первый матч серии за 3-е место в плей-офф Кубка Президента

09 апреля 2019 09:52
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Новости Беларуси. Стартовала серия за третье место в плей-офф Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Бронзовые медали оспаривают «Шахтёр» и «Динамо – Молодечно». Уже в середине первого периода «горняки» уступали 0:2.

Хоккей. Сыгран первый матч серии за 3-е место в плей-офф Кубка Президента-1

Но команда Дмитрия Шульги сумела вернуться в игру – 2:2. Судьба встречи также решилась в дополнительное время. Нападающий солигорчан Илья Камбович принёс победу «Шахтёру» – 3:2. Таким образом «горняки» выходят вперед в серии – 1:0

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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