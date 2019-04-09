Прямой эфир

Совет родителям от спортивного чиновника: куда отдать заниматься ребёнка

09 апреля 2019 09:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В какой спорт отдать ребёнка? Как понять какие у него будут развиваться спортивные способности? Куда в первую очередь вести или нужно отдать сразу во все секции и посмотреть, какие будут результаты, узнали у начальника Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома в программе «Большой город».

Михаил Прокопенко, начальник Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Я приверженец того, чтобы ребёнка водить на различные спортивные мероприятия, чтобы ребёнок посмотрел хоккей, футбол, баскетбол, гимнастику, плавание, будь то пятиборье, неважно, у нас много спортивных мероприятий высокого уровня проводятся в Минске. А дальше всё очень просто будет. Ребёнок обязательно попросит папу или маму заниматься этим видом спорта, нужно просто подставить плечо, не решать за сына или дочку, где он или она должны заниматься, а услышать ребёнка и поддержать его в этом направлении. Получиться стать у него профессиональным спортсменом или просто он будет заниматься для здоровья в этой секции  всё равно от этого выиграет нация.

Совет родителям от спортивного чиновника: куда отдать заниматься ребёнка-1

# Дети # Михаил Прокопенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Сингаевский о победе над «Шахтёром»: «Более грамотно подошли к игре»
08 апреля 2019 20:06

Александр Сингаевский о победе над «Шахтёром»: «Более грамотно подошли к игре»

Хоккей. «Неман» и «Юность» играют четвёртый матч плей-офф Кубка Президента
08 апреля 2019 19:56

Хоккей. «Неман» и «Юность» играют четвёртый матч плей-офф Кубка Президента

«Кушаешь то, что тебе разрешено специальным человеком». Чемпион мира по смешанным единоборствам Михаил Одинцов о титуле, диете и строгом отце
08 апреля 2019 09:11

«Кушаешь то, что тебе разрешено специальным человеком». Чемпион мира по смешанным единоборствам Михаил Одинцов о титуле, диете и строгом отце