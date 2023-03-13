Хоккей. «Шахтёр» укрепил перевес в дуэли с «Динамо-Молодечно»

Продолжаются матчи первого раунда плей-офф белорусской хоккейной экстралиги. В Гомеле состоялась вторая встреча в серии местного клуба и жлобинского «Металлурга», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Продолжаются матчи первого раунда плей-офф белорусской хоккейной экстралиги. В Гомеле состоялась вторая встреча в серии местного клуба и жлобинского «Металлурга», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Основное время поединка закончилось вничью – 2:2, и противостояние перешло в овертайм, где Игорь Угольников принес победу действующим чемпионам страны. А это значит, что счет в серии до четырех побед стал равным – 1:1. Два следующих матча между «Гомелем» и «Металлургом» пройдут 14 и 16 марта в Жлобине.
В Солигорске победитель регулярного чемпионата «Шахтер» принимал «Динамо-Молодечно». Счет открыли хозяева на шестой минуте усилиями Шалагина, а в середине второго отрезка Жидких упрочил положение солигорчан. Молодечненцы смогли отыграть одну шайбу в третьем периоде, однако дубль Шалагина на последней секунде поставил красивую точку. 3:1 – итог матча, и «Шахтер» упрочил перевес в дуэли против «Динамо-Молодечно» – 2:0. Далее соперники переедут в Молодечно, где проведут две игры также во вторник, 14 марта, и четверг.
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