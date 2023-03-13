Хоккей. «Шахтёр» укрепил перевес в дуэли с «Динамо-Молодечно»

Продолжаются матчи первого раунда плей-офф белорусской хоккейной экстралиги. В Гомеле состоялась вторая встреча в серии местного клуба и жлобинского «Металлурга», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Основное время поединка закончилось вничью – 2:2, и противостояние перешло в овертайм, где Игорь Угольников принес победу действующим чемпионам страны. А это значит, что счет в серии до четырех побед стал равным – 1:1. Два следующих матча между «Гомелем» и «Металлургом» пройдут 14 и 16 марта в Жлобине.