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Утвердили логотип и талисман II Игр стран СНГ

13 марта 2023 13:34
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Состоялось заседание организационного комитета по обеспечению подготовки и проведения в Беларуси международных спортивных соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Утвердили логотип и талисман II Игр стран СНГ-1

В ходе него был утвержден логотип и талисман II Игр стран СНГ. В частности в логотипе отражен ряд характерных для Беларуси элементов: орнаментальная восьмиконечная звезда, которая расцветает в яркий василек, символизирующий гостеприимство и дружелюбие. Также утвержден слоган «Сильный характер – яркая игра!»

Утвердили логотип и талисман II Игр стран СНГ-4

Талисманом игр стала самобытная белорусская рысь по кличке Рыся. Разработкой символики занимался Национальный олимпийский комитет.

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# Спортивные соревнования # Фотофакт

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