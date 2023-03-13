Утвердили логотип и талисман II Игр стран СНГ

Состоялось заседание организационного комитета по обеспечению подготовки и проведения в Беларуси международных спортивных соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В ходе него был утвержден логотип и талисман II Игр стран СНГ. В частности в логотипе отражен ряд характерных для Беларуси элементов: орнаментальная восьмиконечная звезда, которая расцветает в яркий василек, символизирующий гостеприимство и дружелюбие. Также утвержден слоган «Сильный характер – яркая игра!»