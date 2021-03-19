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«Все получают возможность сыграть свой тайм». Как прошёл финал «Кожаного мяча»?

19 марта 2021 20:54
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Новости Беларуси. В минском Футбольном манеже завершился финальный этап республиканских футбольных соревнований среди детей и подростков «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Все получают возможность сыграть свой тайм». Как прошёл финал «Кожаного мяча»?-1

В заключительных играх в трех возрастных категориях победы добыли команды «Юность», «Фрунзенец» и «Алмаз». У девочек в финале случилось столичное дерби, в котором сошлись «Орлята» из Центрального района и первомайская «Олимпия», главный кубок турнира достался последним. Специальные призы получили и лучшие игроки на каждой позиции, и самые результативные ребята.

«Все получают возможность сыграть свой тайм». Как прошёл финал «Кожаного мяча»?-4

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба по спорту:
И на протяжении четырех дней были прекрасные матчи. Мы сейчас видели финальные стыковые матчи, где практически каждый матч решался в один мяч либо по пенальти. То есть это те эмоции, которые мы всегда видим в нашем «Кожаном мяче». Многие спорили с нами насчет трехтаймового розыгрыша, но мы сейчас видим и на трибунах, и среди мальчишек, девчонок, что все получают возможность сыграть свой тайм и всем дарится возможность проявить себя.

«Все получают возможность сыграть свой тайм». Как прошёл финал «Кожаного мяча»?-7

Праздник большого футбола для маленьких спортсменов завершен, но уже в апреле стартует новый сезон «Кожаного мяча». Отборочный раунд соревнований завершится в мае.

# Футбол Беларуси # Павел Егоров # Фотофакт

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