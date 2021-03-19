«Все получают возможность сыграть свой тайм». Как прошёл финал «Кожаного мяча»?

В заключительных играх в трех возрастных категориях победы добыли команды «Юность», «Фрунзенец» и «Алмаз». У девочек в финале случилось столичное дерби, в котором сошлись «Орлята» из Центрального района и первомайская «Олимпия», главный кубок турнира достался последним. Специальные призы получили и лучшие игроки на каждой позиции, и самые результативные ребята.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба по спорту:

И на протяжении четырех дней были прекрасные матчи. Мы сейчас видели финальные стыковые матчи, где практически каждый матч решался в один мяч либо по пенальти. То есть это те эмоции, которые мы всегда видим в нашем «Кожаном мяче». Многие спорили с нами насчет трехтаймового розыгрыша, но мы сейчас видим и на трибунах, и среди мальчишек, девчонок, что все получают возможность сыграть свой тайм и всем дарится возможность проявить себя.