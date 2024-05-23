Хоккей. Сергей Стась возглавил минскую «Юность» – соглашение рассчитано до конца сезона

Громкий переход в белорусском хоккее. Один из лучших тренеров нашей страны Сергей Стась возглавил минскую «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соглашение рассчитано до конца сезона. Последние пять лет специалист работал с «Гомелем», с которым становился серебряным призером чемпионата Беларуси, финалистом Кубка Салея, выводил гомельчан в финал Континентального Кубка. Также Стась входил в тренерский штаб минского «Динамо» и сборной, возглавлял молодежную команду. В «Юности» тренер сменил Виктора Костюченка, с которым на старте плей-офф минчане уступили будущему чемпиону, жлобинскому «Металлургу».