Дедков и Петрушко обыграли дуэт из Московской области на ЧР по пляжному волейболу

Александр Дедков и Павел Петрушко успешно начали выступление на этапе чемпионата России по пляжному волейболу, соревнования принимает Волгоград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На старте квалификации белорусы обыграли представителей Московской области, Александра Ужегова и Михаила Бекбулатова – 21:19, 21:16. Александр Дедков и Павел Петрушко входят в число фаворитов турнира. Напомним, на прошлом этапе чемпионата России, который завершился в Краснодаре, белорусы остановились в шаге от пьедестала, заняв в итоге четвертое место.