Белорусские стрелки пополнили коллекцию медалей Открытого Кубка России по пулевой стрельбе

В предпоследний день турнира белорусы поднимались на пьедестал в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров среди смешанных пар. Золото в активе Владиславы Пронько и Владимира Чернова, серебряными призерами стали Илья Чергейко и Мария Мартынова. К этому моменту у сборной Беларуси 17 наград, 7 из которых высшего достоинства. Кубок России завершится сегодня, 23 мая.