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Белорусские стрелки пополнили коллекцию медалей Открытого Кубка России по пулевой стрельбе

23 мая 2024 12:18
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Белорусские стрелки пополнили коллекцию медалей Открытого Кубка России по пулевой стрельбе, соревнования проходят в подмосковном Игнатово, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские стрелки пополнили коллекцию медалей Открытого Кубка России по пулевой стрельбе-1

В предпоследний день турнира белорусы поднимались на пьедестал в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров среди смешанных пар. Золото в активе Владиславы Пронько и Владимира Чернова, серебряными призерами стали Илья Чергейко и Мария Мартынова. К этому моменту у сборной Беларуси 17 наград, 7 из которых высшего достоинства. Кубок России завершится сегодня, 23 мая.

# Спортивные соревнования

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