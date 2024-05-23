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Баскетбольный клуб «Минск» не смог досрочно оформить победу в ЧБ

23 мая 2024 12:12
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Баскетбольный клуб «Минск» не смог досрочно оформить победу в чемпионате Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбольный клуб «Минск» не смог досрочно оформить победу в ЧБ-1

В третьем матче финальной серии столичная команда уступила «Гродно-93». Судьбу драматичного матча в Лиде решил овертайм, его команды начали при счете 81:81. Дополнительную пятиминутку лучше провели хозяева, при поддержке своих болельщиков они выиграли 91:88 и сократили отставание в серии – 1:2. Четвертый матч финала пройдет 24 мая. Если команда Дмитрия Кузьмина вновь выиграет, то решающая встреча состоится 26 мая в столичном Дворце спорта.

# Баскетбол

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