Хоккей. Сборная Беларуси проиграла олимпийской команде России

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею проиграла и второй спарринг команде России. На сей раз нам противостояла олимпийская дружина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В отличие от вчерашнего противостояния, подопечные Михаила Захарова выглядели получше. Парни старались не отсиживаться в обороне и регулярно тревожили Ивана Бочарова, обстреляв едва ли не весь каркас ворот – увы, дивидендов это не принесло. Напротив, белорусы сами пропустили дважды. В конце первого периода отличился Морозов, а в середине второго черту подвел Красковский. 2:0 – команда России сильнее.