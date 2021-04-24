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Хоккей. Сборная Беларуси проиграла олимпийской команде России

24 апреля 2021 18:55
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею проиграла и второй спарринг команде России. На сей раз нам противостояла олимпийская дружина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Сборная Беларуси проиграла олимпийской команде России-1

В отличие от вчерашнего противостояния, подопечные Михаила Захарова выглядели получше. Парни старались не отсиживаться в обороне и регулярно тревожили Ивана Бочарова, обстреляв едва ли не весь каркас ворот – увы, дивидендов это не принесло. Напротив, белорусы сами пропустили дважды. В конце первого периода отличился Морозов, а в середине второго черту подвел Красковский. 2:0 – команда России сильнее.

# Хоккей Беларуси # Михаил Захаров # Иван Бочаров # Иван Морозов # Павел Красковский # Фотофакт

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