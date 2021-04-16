Хоккей. Сборная Беларуси обыграла Австрию в товарищеском матче

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею начала подготовку к чемпионату мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 16 апреля подопечные Захарова в Будапеште провели товарищеский матч с командой Австрии.

С капитанской нашивкой команду вывел Дмитрий Коробов, а место в воротах занял Константин Шостак. Игра началась для белорусов как нельзя лучше – уже на первой минуте отличился Стефанович, он же оформил дубль в конце периода.