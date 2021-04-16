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Хоккей. Сборная Беларуси обыграла Австрию в товарищеском матче

16 апреля 2021 18:22
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею начала подготовку к чемпионату мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 16 апреля подопечные Захарова в Будапеште провели товарищеский матч с командой Австрии.

Хоккей. Сборная Беларуси обыграла Австрию в товарищеском матче-1

С капитанской нашивкой команду вывел Дмитрий Коробов, а место в воротах занял Константин Шостак. Игра началась для белорусов как нельзя лучше – уже на первой минуте отличился Стефанович, он же оформил дубль в конце периода.

Хоккей. Сборная Беларуси обыграла Австрию в товарищеском матче-4

Во второй трети доминирование гостей продолжилось, по шайбе в чужие ворота отправили Фальковский, Лопачук и Соловьев – для Степана и Ильи эти голы стали дебютными за сборную. Однако уйти сухими нашим не удалось, на старте третьего периода австрийцы счет размочили. Тем не менее уверенная победа 5:1. Завтра, 17 апреля, сборная Беларуси проведет второй товарищеский матч. Соперник – команда Венгрии, начало в пять вечера.

# Хоккей Беларуси # Михаил Захаров # Дмитрий Коробов # Константин Шостак # Михаил Стефанович # Степан Фальковский # Станислав Лопачук # Илья Соловьев # Фотофакт

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