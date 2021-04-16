5-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартует с матча «Спутника» и «Ислочи»

Открыл его матч дебютанта вышки «Спутника» и завсегдатая элиты «Ислочи». Пока статистика на стороне «волков»: за четыре поединка в лиге им удалось выиграть два, однако это ни в коем разе не отменяет крайне нестабильное состояние команды. Речицкий клуб же познал радость виктории единожды в противостоянии с «Энергетиком». Да и за четыре тура «южанам» удалось забить всего один гол. Матч начался в 18:00. Чуть позже отношения будут выяснять «Витебск» и «Слуцк».