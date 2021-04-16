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5-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартует с матча «Спутника» и «Ислочи»

16 апреля 2021 15:30
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Новости Беларуси. В белорусском футбольном чемпионате 16 апреля начинается 5-й тур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартует с матча «Спутника» и «Ислочи»-1

Открыл его матч дебютанта вышки «Спутника» и завсегдатая элиты «Ислочи». Пока статистика на стороне «волков»: за четыре поединка в лиге им удалось выиграть два, однако это ни в коем разе не отменяет крайне нестабильное состояние команды. Речицкий клуб же познал радость виктории единожды в противостоянии с «Энергетиком». Да и за четыре тура «южанам» удалось забить всего один гол. Матч начался в 18:00. Чуть позже отношения будут выяснять «Витебск» и «Слуцк».

5-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартует с матча «Спутника» и «Ислочи»-4

Тур под номером пять будет растянут на три дня.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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