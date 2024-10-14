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Хоккей. Результаты матчей чемпионата Беларуси за 13 октября

14 октября 2024 12:01
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В хоккейной Экстралиге накануне состоялись четыре матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Результаты матчей чемпионата Беларуси за 13 октября-1

Витебск на выезде разгромил «Локомотив» со счетом 5:1. Брест в гостях разобрался с российским «Славутичем» – 5:2. Дублем отличился Антон Гришанов. «Химик» минимально одолел «Лиду» – 1:0. Солигорский «Шахтер» праздновал гостевую викторию над Могилевом – 4:1. Сегодня, 14 октября, в рамках чемпионата Беларуси пройдут еще три поединка. В центральном матче на льду столичной «Чижовка-Арены» встретятся лидеры турнирной таблицы. Столичная «Юность» сыграет с «Динамо-Молодечно».

# Хоккей Беларуси

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