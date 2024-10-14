Белорусский хоккеист Илья Соловьёв стал ассистентом капитана в игре с «Абботсфордом»

В Американской хоккейной лиге прошли очередные матчи с участием белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Калгари» Ильи Соловьева дома взял верх над «Абботсфордом» лишь в серии буллитов – 4:3.

Белорусский защитник в этом поединке был ассистентом капитана и играл в первой паре обороны. Он дважды бросил в створ ворот, получил 2 минуты штрафа и закончил встречу с показателем полезности +2. Еще один белорус Данила Климович исполнил 3 броска в створ ворот, также был оштрафован и завершил поединок с показателем полезности -3. Голкипер «Абботсфорда» Никита Толопило провел матч на скамейке запасных.

«Сан-Диего» в гостях уступил «Торонто» – 1:4. Белорусский форвард гостевой Егор Сидоров 3 раза бросил в створ ворот, и завершил матч с показателем полезности 0. «Манитоба», цвета которой защищает Дмитрий Кузьмин, на выезде взяла верх над «Айовой» – 3:2. Наш земляк исполнил два броска по воротам и закончил встречу с показателем полезности 0.