Хоккей. «Нью-Джерси» Шаранговича минимально обыграл «Бостон»

Старт главной хоккейной лиги планеты, НХЛ, все ближе. Первый официальный матч состоится уже в предстоящую пятницу, 7 октября. Пока же клубы активно играют товарищеские противостояния. В двух из них приняли участие двое белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В составе «Нью-Джерси» действовал Егор Шарангович. Он выходил на лед в первом звене. Айс-тайм составил 15 минут 39 секунд. В активе форварда – один бросок и три перехвата. Скромная статистика объясняется общим ходом игры. Финальный счет не типичен для хоккея – 1:0 в пользу «Нью-Джерси».