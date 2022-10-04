Хоккей. «Нью-Джерси» Шаранговича минимально обыграл «Бостон»
Старт главной хоккейной лиги планеты, НХЛ, все ближе. Первый официальный матч состоится уже в предстоящую пятницу, 7 октября. Пока же клубы активно играют товарищеские противостояния. В двух из них приняли участие двое белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В составе «Нью-Джерси» действовал Егор Шарангович. Он выходил на лед в первом звене. Айс-тайм составил 15 минут 39 секунд. В активе форварда – один бросок и три перехвата. Скромная статистика объясняется общим ходом игры. Финальный счет не типичен для хоккея – 1:0 в пользу «Нью-Джерси».
«Ванкувер» Данилы Климовича и вовсе потерпел разгромное поражение от «Эдмонтона» – 2:7. За 11 минут 10 секунд на льду 19-летний нападающий баллов не набирал, совершил один бросок, допустил одну потерю и завершил вечер с показателем полезности -3. Действовал он в четвертом звене.