Хоккей. «Нёман» одолел «Металлург» в матче чемпионата Беларуси

Голевую феерию выдали «Неман» и «Металлург» в одном из матчей чемпионата Беларуси по хоккею. Уже в первом периоде были заброшены 5 шайб, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Точнее оказались представители Гродно – 4:1. На этом атакующий потенциал клубов не иссяк. За вторые 20 минут соперники исполнили еще 5 прицельных выстрелов. Вновь сильнее оказались подопечные Евгения Летова – 3:2. Заключительная треть осталась за «Металлургом». Но встречу забрал «Неман» – 8:5. Он поднялся на второе место в таблице.

В двух дуэлях из четырех были сыграны овертаймы. «Юность» легко прошла «Динамо» из Молодечно.