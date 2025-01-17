Прямой эфир

Хоккей. «Нёман» одолел «Металлург» в матче чемпионата Беларуси

17 января 2025 11:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Голевую феерию выдали «Неман» и «Металлург» в одном из матчей чемпионата Беларуси по хоккею. Уже в первом периоде были заброшены 5 шайб, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Точнее оказались представители Гродно – 4:1. На этом атакующий потенциал клубов не иссяк. За вторые 20 минут соперники исполнили еще 5 прицельных выстрелов. Вновь сильнее оказались подопечные Евгения Летова – 3:2. Заключительная треть осталась за «Металлургом». Но встречу забрал «Неман» – 8:5. Он поднялся на второе место в таблице.

В двух дуэлях из четырех были сыграны овертаймы. «Юность» легко прошла «Динамо» из Молодечно.

# Хоккей Беларуси # Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккей. Егор Шарангович забросил шайбу в матче против «Сент-Луиса»
17 января 2025 11:51

Хоккей. Егор Шарангович забросил шайбу в матче против «Сент-Луиса»

Анна Сола выиграла бронзовую награду спринта 4-го этапа Кубка Содружества по биатлону
17 января 2025 11:51

Анна Сола выиграла бронзовую награду спринта 4-го этапа Кубка Содружества по биатлону

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Australian Open – 2025
17 января 2025 11:39

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Australian Open – 2025