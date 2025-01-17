Хоккей. Егор Шарангович забросил шайбу в матче против «Сент-Луиса»

Шайба Егора Шаранговича стала слабым утешением для «Калгари» после поражения от «Сент-Луиса» в НХЛ. Хозяева легко потушили огоньков – 4:1, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Белорус блеснул точным броском, когда канадцы уступали – 0:3. Форвард действовал в третьем звене, провел на льду почти 17 минут, дважды угрожал воротам и заработал +1 в коэффициэнт полезности. Нынешний гол стал для земляка 8-м в сезоне. На счету форварда также 6 ассистов.

Гол и три ассиста Ильи Протаса принесли победу «Виндзору» над «Садбери» в хоккейной лиге провинции Онтарио. Форвард заработал +5 коэффициента полезности. В последствии белоруса признали второй звездой. Что неудивительно, наш исполнитель приложил клюшку к 4-м шайбам из 6-ти. Таким образом, Протас-младший набрал 10 баллов в трех дуэлях. Он вышел на третью позицию среди всех хоккеистов лиги. В сезоне у земляка 70 очков в 39 встречах.