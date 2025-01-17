Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Australian Open – 2025

В третьем круге белоруска не без труда сломила сопротивление датчанки Клары Таусон. В первом сете девушки доигрались до тай-брейка. В решающий момент точнее действовала наша спортсменка – 7:5. Во второй партии она победила с небольшим запасом – 6:4.

Арина Соболенко, первая ракетка мира:

Прекрасная битва. Соперница играла потрясающе, было очень непросто. Я так рада, что просто держалась, выжимала из себя максимум ради победы. Атмосфера великолепна. Огромное спасибо за поддержку. Условия для подачи здесь очень тяжелые – медленные мячи и корт. Но когда в первом сете мы обменивались брейками, я пыталась не унывать, подбадривать себя. Было очень важно отыграться, и я очень рада, что взяла первый сет и победила. Я отдала все силы и сражалась до конца. И благодарна фанатам за поддержку – вы мне очень помогли.

Следующая оппонентка – россиянка Мирра Андреева. К слову, Соболенко близка к рекорду. Беспроигрышная серия на австралийских кортах составляет уже 17 матчей. Высшее достижение принадлежит другой белоруске — Виктории Азаренко. Она не знала равных в Мельбурне на протяжении 18 дуэлей.