В штаб-квартире НОК показали форму для белорусских спортсменов для участия во II Европейских играх

Новости Беларуси. В штаб-квартире НОК Беларуси 13 июня состоялось официальное представление спортивной формы для участников национальной команды Беларуси, которая будет выступать на II Европейских играх в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Экипировку разработала дизайнер Юлия Латушкина. Основная идея стиля – «папараць-кветка», которая является одним из символом Беларуси.
Комплект состоит из одежды общего назначения и парадно-выходной формы. Всего 18 позиций.
На предстоящем мультиспортивном форуме нашу страну представят 221 спортсмен в 15 видах спорта. Перед нашими атлетами поставлена задача превзойти медальные достижения I Европейских игр в Баку.
Вячеслав Дурнов, шеф миссии белорусской команды на II Европейских играх:
Подготовка наших спортсменов ведется на должном уровне, под медицинским контролем, тренерским контролем, планово. Я думаю, что нас уже не ждут никакие потрясения. Все, уверен, заряжены на максимальный результат. Рассчитываем, что это будет достойный результат в качестве медалей.
Мы хотим, чтобы было гораздо лучше, чем в Баку. У нас было 10 золотых медалей. Сейчас мы рассчитываем, что поднимем эту планку. А от качества, конечно, будет зависеть и место в общекомандном зачете.
Президенту продемонстрировали форму белорусских атлетов и волонтеров для II Европейских игр
В рамках конференции белорусские спортсмены получили традиционный талисман – Агрика. Эта игрушка вручается на удачу уже 10-й раз всем атлетам, которым предстоит принимать участие на международных знаковых форумах.