В штаб-квартире НОК показали форму для белорусских спортсменов для участия во II Европейских играх

Новости Беларуси. В штаб-квартире НОК Беларуси 13 июня состоялось официальное представление спортивной формы для участников национальной команды Беларуси, которая будет выступать на II Европейских играх в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вячеслав Дурнов, шеф миссии белорусской команды на II Европейских играх:

Подготовка наших спортсменов ведется на должном уровне, под медицинским контролем, тренерским контролем, планово. Я думаю, что нас уже не ждут никакие потрясения. Все, уверен, заряжены на максимальный результат. Рассчитываем, что это будет достойный результат в качестве медалей.

Мы хотим, чтобы было гораздо лучше, чем в Баку. У нас было 10 золотых медалей. Сейчас мы рассчитываем, что поднимем эту планку. А от качества, конечно, будет зависеть и место в общекомандном зачете.

Президенту продемонстрировали форму белорусских атлетов и волонтеров для II Европейских игр

В рамках конференции белорусские спортсмены получили традиционный талисман – Агрика. Эта игрушка вручается на удачу уже 10-й раз всем атлетам, которым предстоит принимать участие на международных знаковых форумах.