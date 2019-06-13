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В штаб-квартире НОК показали форму для белорусских спортсменов для участия во II Европейских играх

13 июня 2019 19:44
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Новости Беларуси. В штаб-квартире НОК Беларуси 13 июня состоялось официальное представление спортивной формы для участников национальной команды Беларуси, которая будет выступать на II Европейских играх в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Экипировку разработала дизайнер Юлия Латушкина. Основная идея стиля – «папараць-кветка», которая является одним из символом Беларуси.

В штаб-квартире НОК показали форму для белорусских спортсменов для участия во II Европейских играх-1

В штаб-квартире НОК показали форму для белорусских спортсменов для участия во II Европейских играх-3

Комплект состоит из одежды общего назначения и парадно-выходной формы. Всего 18 позиций.

На предстоящем мультиспортивном форуме нашу страну представят 221 спортсмен в 15 видах спорта. Перед нашими атлетами поставлена задача превзойти медальные достижения I Европейских игр в Баку.

В штаб-квартире НОК показали форму для белорусских спортсменов для участия во II Европейских играх-6

Вячеслав Дурнов, шеф миссии белорусской команды на II Европейских играх:
Подготовка наших спортсменов ведется на должном уровне, под медицинским контролем, тренерским контролем, планово. Я думаю, что нас уже не ждут никакие потрясения. Все, уверен, заряжены на максимальный результат. Рассчитываем, что это будет достойный результат в качестве медалей.

Мы хотим, чтобы было гораздо лучше, чем в Баку. У нас было 10 золотых медалей. Сейчас мы рассчитываем, что поднимем эту планку. А от качества, конечно, будет зависеть и место в общекомандном зачете.

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В рамках конференции белорусские спортсмены получили традиционный талисман – Агрика. Эта игрушка вручается на удачу уже 10-й раз всем атлетам, которым предстоит принимать участие на международных знаковых форумах.

В штаб-квартире НОК показали форму для белорусских спортсменов для участия во II Европейских играх-9

В штаб-квартире НОК показали форму для белорусских спортсменов для участия во II Европейских играх-11

# Европейские игры # Вячеслав Дурнов # Фотофакт

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