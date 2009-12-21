Совокупная стоимость участников ЧМ-2010 превысила 5 миллиардов евро

Португальское издание Futebol Finance провело исследование с целью выявить приблизительную суммарную стоимость футболистов каждой команды, попавшей на мировое первенство в ЮАР. К оценке были привлечены эксперты ФИФА, а также специалисты скаутских служб.

В расчет бралась общая цена 25 игроков каждой сборной, которые участвовали в отборочном турнире или в товарищеских матчах в тот же период, пишет «Спорт-Экспресс».

Согласно подсчетам, совокупная ценность футболистов всех 32 команд ЧМ-2010 составила немногим более 5,5 миллиарда евро. На подсчете ценности команд Futebol Finance не остановилось, заодно опубликовав данные о годовых зарплатах всех 32 тренеров команд-участниц ЧМ-2010.

С существенным отрывом список возглавил главный тренер сборной Англии Фабио Капелло, зарабатывающий почти 9 миллионов евро. По сравнению с итальянским тяжеловесом наставник сборной Нигерии Амаду Шайбу, замыкающий таблицу с годовым заработком в 125 тысяч, представляется бойцом в «весе пера». Голландец Пим Вербек, работающий с Австралией, — самый высокооплачиваемый из числа тренеров из региона Азия/Австралия. Бразилец Карлос Паррейра (ЮАР) — самый обеспеченный из африканских представителей, в то время как Хавьер Агирре из Мексики — №1 на обоих американских континентах.