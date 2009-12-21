Хоккей. Зрители стали свидетелями отличного триллера

В последний перед международной паузой тур сыграли лидеры Западной конференции: СКА в Санкт-Петербурге принимал московское «Динамо».

Хозяева в ноябре никому не уступили в основное время и не собирались отступать от столь приятной традиции в декабре, тем более, у себя дома. Но и динамовцы, пережив кратковременный спад, вновь обрели победную поступь.

Хозяева имели некоторый перевес на протяжении большей части матча, Петр Чаянек, а позже новичок СКА Олег Сапрыкин могли открывать счет. Однако, первый угодил в штангу, а второй послал шайбу в ворота своей бывшей команды ногой.

Так что пришлось подождать 31-ой минуты, и оказалась она счастливой для гостей: Вадим Епанчинцев выдал пас на Александра Авцина — 1:0. Развязка наступила спустя 4 минуты: Дмитрий Шитиков убежал один на один с Максимом Соколовым. В оставшееся время московские динамовцы уделили особое внимание обороне, и победу над лидером отстояли — 2:0.

На позиции, занимаемые СКА, поражение не сильно повлияло. Зато тренер олимпийской сборной Беларуси Андрей Хомутов укрепил свое положение в клубе. Вскоре ждем его в Минске: после того, как 22 декабря динамовцы примут рижских одноклубников, 23-го пройдет матч «Динамо» (Минск) — «Динамо» (Москва).

Феномен Петра Воробьева еще долго будет волновать умы: не имея в своем распоряжении квалифицированных игроков, он умудряется со своей «Ладой» претендовать на попадание в плей-офф, а временами покусывает лидеров. Так, волжане едва не отобрали очки у магнитогорского «Металлурга». После того, как сотворивший дубль Денис Хлыстов, вроде бы, обеспечил «сталеварам» победу, пришел черед тольяттинцев. В самом дебюте заключительной трети, на первой ее минуте, они отыгрались: Александр Черников и Андрей Михнов поставили хозяевам неуд за игровую дисциплину. «Металлург» в итоге выпутался из неприятного положения — удачным было подключение в атаку защитника Александра Селуянова - 3:2, но осадок, как говорится, остался.

Преследователь «Магнитки», «Салават Юлаев», в последнем перед паузой туре обошелся без потери очков, хотя в некоторых недавних встречах уфимцы их, бывало, теряли, и не по делу.

«Барыс» башкирам, между тем, оказал довольно ожесточенное сопротивление. После того, как Александр Радулов и Мирослав Блатяк к середине встречи от интриги почти ничего не оставили, Сергей Гимаев броском от синей линии надолго прервал триумфальное шествие «Салавата». Но на концовку сил у «Барыса» не хватило: Игорь Григоренко успешно сбегал в контратаку на 59-ой минуте, а на 60-ой его манёвр повторил Виталий Прошкин. 4:1.

Пока следим за заочным противостоянием «Салавата» и «Магнитки», временами забываем о чемпионах. И не без причин. «Ак Барс» позволяет себе играть, мягко говоря, нестабильно. Так, потеряли казанцы очки в матче с «Трактором». За три периода и овертайм командам счет открыть не удалось, и все решила серия буллитов. В то время, как из «барсов» точен был лишь Данис Зарипов, челябинцы дважды оставили ни с чем казанского вратаря Петри Веханена: Евгений Скачков и Равиль Гусманов принесли «Трактору» победу. Интересно, что последний, не забив буллит с игры, был поставлен Андреем Назаровым на решающий бросок. И удачно.