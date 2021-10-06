Без снега! В «Солнечной долине» Минска провели соревнования по горным лыжам
Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по горным лыжам прошел в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Несмотря на полное отсутствие снега, спортсмены выходили на старт и даже выигрывали. Но в специальных дисциплинах.
С подробностями Юлия Силипицкая.
Сперва участники приседают 20 секунд на правой ноге, а после на левой. Или наоборот. Это упражнение одно из 11, которые включены в программу чемпионата Беларуси по ОФП в горнолыжном спорте. Обладательница олимпийской лицензии в Пекин Мария Шканова специально приехала в Минск, чтобы выступить на родном турнире.
Мария Шканова, обладательница олимпийской лицензии (горные лыжи):
Не только просто соревнования, также мы здесь оцениваем свою подготовку, как мы провели подготовительный период, мне это самой интересно даже посмотреть, сравнить с предыдущими годами. Чем лучше мы физически подготовлены, тем быстрее мы будем на лыжах. Чемпионат Беларуси для меня очень важен и я всегда рада выступать на этих соревнованиях.
В «Солнечную долину» съехались горнолыжники и сноубордисты со всей страны, всего 136 участников. Эти виды спорта активно развивают у нас в Витебске, Могилеве, Минске и его области, в их числе и представители двух частных клубов. Самой юной участнице чемпионата всего 6 лет, но она уже мечтает об Олимпийских играх.
Мария Протасовская, участница соревнований:
Я катаюсь на горных лыжах и хочу стать чемпионом. Чемпионом в Беларуси и чемпионом по Олимпийским играм, когда мне станет 10 лет.
Отечественный старт состоит из двух разделов, сперва определится победитель в общефизической подготовке, а после в специальной. Во второй соревновательный день горнолыжники взберутся на гору. Без снега.
Александр Наконечный, старший тренер национальной команды Беларуси по горнолыжному спорту:
Сухой слалом. То есть мы ставим трассу на склоне горнолыжном, спортсмены получают номера и каждый должен пробежать максимально быстро, максимально ловко. Сегодня мы их оцениваем именно по общей физической подготовке и специальной, чтобы сделать отбор для участия в соревновательном периоде, в соревнованиях международных (и не только), в республиканских. Определиться, кто лучший, и по рейтингу выстроить их подбор к соревнованиям.
Пусть Беларусь и не горная страна, зато умеет готовить горнолыжные кадры. Сегодня средний возраст наших спортсменов 12 лет и 8 месяцев, а значит, есть перспективы и цели. И не за горами, будет и результат.