Без снега! В «Солнечной долине» Минска провели соревнования по горным лыжам

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по горным лыжам прошел в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Несмотря на полное отсутствие снега, спортсмены выходили на старт и даже выигрывали. Но в специальных дисциплинах. С подробностями Юлия Силипицкая.

Сперва участники приседают 20 секунд на правой ноге, а после на левой. Или наоборот. Это упражнение одно из 11, которые включены в программу чемпионата Беларуси по ОФП в горнолыжном спорте. Обладательница олимпийской лицензии в Пекин Мария Шканова специально приехала в Минск, чтобы выступить на родном турнире.

Мария Шканова, обладательница олимпийской лицензии (горные лыжи):

Не только просто соревнования, также мы здесь оцениваем свою подготовку, как мы провели подготовительный период, мне это самой интересно даже посмотреть, сравнить с предыдущими годами. Чем лучше мы физически подготовлены, тем быстрее мы будем на лыжах. Чемпионат Беларуси для меня очень важен и я всегда рада выступать на этих соревнованиях.

В «Солнечную долину» съехались горнолыжники и сноубордисты со всей страны, всего 136 участников. Эти виды спорта активно развивают у нас в Витебске, Могилеве, Минске и его области, в их числе и представители двух частных клубов. Самой юной участнице чемпионата всего 6 лет, но она уже мечтает об Олимпийских играх.

Мария Протасовская, участница соревнований:

Я катаюсь на горных лыжах и хочу стать чемпионом. Чемпионом в Беларуси и чемпионом по Олимпийским играм, когда мне станет 10 лет. Отечественный старт состоит из двух разделов, сперва определится победитель в общефизической подготовке, а после в специальной. Во второй соревновательный день горнолыжники взберутся на гору. Без снега.