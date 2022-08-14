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Теннис. Белоруска Вера Лапко снялась с финала турнира в Польше

14 августа 2022 17:53
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После двухгодичного перерыва наша теннисистка Вера Лапко смогла претендовать на титул, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

Теннис. Белоруска Вера Лапко снялась с финала турнира в Польше-1

Теннис. Белоруска Вера Лапко снялась с финала турнира в Польше-3

В польском Радоме белоруска дошла до финала турнира категории 25, где скрестила ракетку с турчанкой Чаглой Бююкакчай, но при счете 1:4 снялась. Причина пока неясна. Для Лапко это второй финал в календарном году.

Завершился международный турнир по гандболу, который принимал Минск. Сильнейшего определяли четыре команды: наши «БНТУ-БелАЗ», сборная Беларуси до 18 лет, а также одни из лидеров мирового гандбола – два состава молодежной сборной России. Победа досталась гостям, а белорусы приобрели бесценный опыт.

# Теннис # Вера Лапко # Чагла Бююкакчай # Фотофакт

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