Теннис. Белоруска Вера Лапко снялась с финала турнира в Польше

После двухгодичного перерыва наша теннисистка Вера Лапко смогла претендовать на титул, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

В польском Радоме белоруска дошла до финала турнира категории 25, где скрестила ракетку с турчанкой Чаглой Бююкакчай, но при счете 1:4 снялась. Причина пока неясна. Для Лапко это второй финал в календарном году.



