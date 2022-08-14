Теннис. Белоруска Вера Лапко снялась с финала турнира в Польше

После двухгодичного перерыва наша теннисистка Вера Лапко смогла претендовать на титул, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.
После двухгодичного перерыва наша теннисистка Вера Лапко смогла претендовать на титул, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.
В польском Радоме белоруска дошла до финала турнира категории 25, где скрестила ракетку с турчанкой Чаглой Бююкакчай, но при счете 1:4 снялась. Причина пока неясна. Для Лапко это второй финал в календарном году.
Завершился международный турнир по гандболу, который принимал Минск. Сильнейшего определяли четыре команды: наши «БНТУ-БелАЗ», сборная Беларуси до 18 лет, а также одни из лидеров мирового гандбола – два состава молодежной сборной России. Победа досталась гостям, а белорусы приобрели бесценный опыт.