Хоккей. Минское «Динамо» победило сборную клубов экстралиги

Новости Беларуси. 28 февраля на «Чижовка-Арене» состоялся второй матч белорусского дерби между хоккейным «Динамо-Минск» и сборной клубов экстралиги чемпионата страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В поединке на льду «Чижовка-Арены» победу одержали «зубры». Это матч для обеих команд, можно сказать, был решающим. Поэтому неудивительно, что встреча вызвала огромный интерес со стороны болельщиков.

Поболеть на трибуны пришло несколько тысяч зрителей, в том числе матч посетил и глава государства Александр Лукашенко. Благодаря этой победе «зубрам» удалось сравнять счет в серии. Напомним: прошлый поединок закончился со счетом – 2:4 в пользу сборной клубов экстралиги.