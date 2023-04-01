В Екатеринбурге завершился турнир «Игры вызова легенд»

В заключительный день в мужских соревнованиях спортивной гимнастики Никита Парфенович в упражнениях на коне-махе завоевал золото, а также бронзу на вольных упражнениях, брусьях и перекладине. Данила Григорчук стал бронзовым призером на кольцах и опорном прыжке. Также успешно проявили себя и юниоры. Отметим, турнир «Игры вызова легенд» – это фестиваль четырех гимнастических видов спорта. За медали вели борьбу представители художественной и спортивной гимнастики, а также аэробики и акробатики.