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В Екатеринбурге завершился турнир «Игры вызова легенд»

01 апреля 2023 20:13
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В Екатеринбурге завершился турнир «Игры вызова легенд». Белорусские атлеты смогли порадовать россыпью наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Екатеринбурге завершился турнир «Игры вызова легенд»-1

В заключительный день в мужских соревнованиях спортивной гимнастики Никита Парфенович в упражнениях на коне-махе завоевал золото, а также бронзу на вольных упражнениях, брусьях и перекладине. Данила Григорчук стал бронзовым призером на кольцах и опорном прыжке. Также успешно проявили себя и юниоры. Отметим, турнир «Игры вызова легенд» – это фестиваль четырех гимнастических видов спорта. За медали вели борьбу представители художественной и спортивной гимнастики, а также аэробики и акробатики.

В Екатеринбурге завершился турнир «Игры вызова легенд»-4

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# Спортивные игры # Никита Парфенович # Даниил Григорчук # Фотофакт

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