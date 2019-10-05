Белорусский тяжелоатлет Евгений Тихонцов завоевал золото Кубка Средиземноморья в Сан-Марино

Новости Беларуси. Белорусскому тяжелоатлету Евгению Тихонцову покорился очередной пьедестал, на этот раз Кубка Средиземноморья в Сан-Марино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусскому тяжелоатлету Евгению Тихонцову покорился очередной пьедестал, на этот раз Кубка Средиземноморья в Сан-Марино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В двух упражнениях наш тяжелоатлет записал на свой счет вес в 361 килограмм, таким образом став недосягаемым для соперников.
Евгений Тихонцов о победе на ЧМ по тяжёлой атлетике: «Доволен местом очень сильно. Но результатом – нет»