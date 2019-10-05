Прямой эфир

Белорусский тяжелоатлет Евгений Тихонцов завоевал золото Кубка Средиземноморья в Сан-Марино

05 октября 2019 15:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусскому тяжелоатлету Евгению Тихонцову покорился очередной пьедестал, на этот раз Кубка Средиземноморья в Сан-Марино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский тяжелоатлет Евгений Тихонцов завоевал золото Кубка Средиземноморья в Сан-Марино-1

Белорусский тяжелоатлет Евгений Тихонцов завоевал золото Кубка Средиземноморья в Сан-Марино-3

В двух упражнениях наш тяжелоатлет записал на свой счет вес в 361 килограмм, таким образом став недосягаемым для соперников.

Евгений Тихонцов о победе на ЧМ по тяжёлой атлетике: «Доволен местом очень сильно. Но результатом – нет»

# Тяжелая атлетика # Евгений Тихонцев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Волейбол. «Шахтёр» обыграл ВК «Строитель» и во второй раз стал обладателем Суперкубка Беларуси
04 октября 2019 20:56

Волейбол. «Шахтёр» обыграл ВК «Строитель» и во второй раз стал обладателем Суперкубка Беларуси

Китаров об игре с челябинским «Трактором»: «В концовочке противнику нужно было просыпаться»
04 октября 2019 10:23

Китаров об игре с челябинским «Трактором»: «В концовочке противнику нужно было просыпаться»

Базанов о финподдержке УЕФА по программе «Хет-трик»: Построить как можно больше полноразмерных полей с искусственным покрытием
03 октября 2019 20:40

Базанов о финподдержке УЕФА по программе «Хет-трик»: Построить как можно больше полноразмерных полей с искусственным покрытием