Баскетбол. «Цмоки-Минск» добились победы в Единой лиге ВТБ

Новости Беларуси. Минские «Цмоки» добыли первую победу в новом сезоне Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Саратове драконы взяли верх над баскетболистами «Автодора», прервав тем самым свою пятиматчевую серию поражений.

Встреча получилась результативной, а перед уходом на большой перерыв минчане уступали с разницей в 11 очков.