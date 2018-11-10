Баскетбол. «Цмоки-Минск» добились победы в Единой лиге ВТБ

Новости Беларуси. Минские «Цмоки» добыли первую победу в новом сезоне Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Саратове драконы взяли верх над баскетболистами «Автодора», прервав тем самым свою пятиматчевую серию поражений.
Новости Беларуси. Минские «Цмоки» добыли первую победу в новом сезоне Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Саратове драконы взяли верх над баскетболистами «Автодора», прервав тем самым свою пятиматчевую серию поражений.
Встреча получилась результативной, а перед уходом на большой перерыв минчане уступали с разницей в 11 очков.
Однако «Цмоки» взяли свое в третьем и четвертом периодах. Итоговые цифры – 99:95 в пользу минского клуба. Самым результативным в составе драконов стал Муди. На его счету 21 очко.