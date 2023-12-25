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Хоккей. КХЛ. Минское «Динамо» проиграло «Витязю» в выездном матче

25 декабря 2023 12:30
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Минское «Динамо» уступило «Витязю» в выездном матче чемпионата КХЛ. «Зубры» не лучшим образом вошли в противостояние, пропустив на первой же минуте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ближе к концу отрезка подмосковный клуб развил успех.

Хоккей. КХЛ. Минское «Динамо» проиграло «Витязю» в выездном матче-1

Однако за 30 секунд до сирены на перерыв Егор Бориков отквитал один гол. Второй отрезок прошел под полным доминированием подопечных Дмитрия Квартальнова. Как итог – белорусы вышли вперед – 4:2. Но последнее слово осталось за «Витязем», который забросил в третьей 20-минутке четырежды. 6:4 – россияне побеждают и лишают «Динамо» важных очков.

# Хоккей

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