Хоккей. КХЛ. Минское «Динамо» проиграло «Витязю» в выездном матче

Минское «Динамо» уступило «Витязю» в выездном матче чемпионата КХЛ. «Зубры» не лучшим образом вошли в противостояние, пропустив на первой же минуте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ближе к концу отрезка подмосковный клуб развил успех.

Однако за 30 секунд до сирены на перерыв Егор Бориков отквитал один гол. Второй отрезок прошел под полным доминированием подопечных Дмитрия Квартальнова. Как итог – белорусы вышли вперед – 4:2. Но последнее слово осталось за «Витязем», который забросил в третьей 20-минутке четырежды. 6:4 – россияне побеждают и лишают «Динамо» важных очков.