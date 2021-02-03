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Хоккей. Экстралига А. Результаты первых игр седьмого круга

03 февраля 2021 16:11
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Новости Беларуси. Завершились четыре первых матча седьмого круга экстралиги А. Если «Юность» и «Шахтер» не удивили, их оппоненты-аутсайдеры не смогли ничего противопоставить сильнейшим соперникам, то вот поединок в Молодечно заставил поволноваться сполна всех, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккей. Экстралига А. Результаты первых игр седьмого круга-1

«Динамо-Молодечно» и «Металлург» – прямые конкуренты за четвертую позицию в таблице. На этот раз «волки» были полны решимости победить, и это им удалось в сложнейшей игре дня. Поединок закончился со счетом 2:1 в овертайме в пользу «Металлурга». Отличились Спат и Полищук. Теперь разрыв по баллам у соперников сократился на одну единицу – 7 очков отыграть сложно, но в теории возможно. Жлобинцам необходимо побеждать и в последующих играх. На данный момент «бело-голубые» по-прежнему впереди.  

Хоккей. Экстралига А. Результаты первых игр седьмого круга-4

«Неман» был сильнее «Гомеля».  

# Хоккей Беларуси # Илья Спат # Захар Полищук # Фотофакт

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