Хоккей. Экстралига А. Результаты первых игр седьмого круга

Новости Беларуси. Завершились четыре первых матча седьмого круга экстралиги А. Если «Юность» и «Шахтер» не удивили, их оппоненты-аутсайдеры не смогли ничего противопоставить сильнейшим соперникам, то вот поединок в Молодечно заставил поволноваться сполна всех, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо-Молодечно» и «Металлург» – прямые конкуренты за четвертую позицию в таблице. На этот раз «волки» были полны решимости победить, и это им удалось в сложнейшей игре дня. Поединок закончился со счетом 2:1 в овертайме в пользу «Металлурга». Отличились Спат и Полищук. Теперь разрыв по баллам у соперников сократился на одну единицу – 7 очков отыграть сложно, но в теории возможно. Жлобинцам необходимо побеждать и в последующих играх. На данный момент «бело-голубые» по-прежнему впереди.