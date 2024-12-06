Прямой эфир

Хоккей. «Динамо-Молодечно» на выезде потерпел поражение от «Славутича» в матче экстралиги

06 декабря 2024 14:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В белорусской хоккейной экстралиге продолжаются матчи регулярного чемпионата. Лидер первенства «Динамо-Молодечно» на выезде потерпел сенсационное поражение от одного из аутсайдеров «Славутича», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева неплохо начали, открыв счет в середине первого периода. На шестой минуте второго отрезка россияне увеличили отрыв, реализовав большинство. В заключительной трети первенство «Славутича» было еще более ощутимым. От сухого поражения динамовцы ушли только под занавес встречи. Финальный результат – 4:1.

В других матчах «Лида» победила «Могилев», а «Металлург» – «Авиатор» с одинаковым счетом – 3:1.

# Хоккей Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
7 декабря на «Минск-Арене» пройдёт спортивно-развлекательное мероприятие «Время наших побед»
06 декабря 2024 10:40

7 декабря на «Минск-Арене» пройдёт спортивно-развлекательное мероприятие «Время наших побед»

Белорусские биатлонисты выступят на январской «Гонке чемпионов» в Рязани
05 декабря 2024 20:22

Белорусские биатлонисты выступят на январской «Гонке чемпионов» в Рязани

Баскетбольный клуб «Минск» выиграл седьмой матч в молодёжной Единой лиге
05 декабря 2024 20:20

Баскетбольный клуб «Минск» выиграл седьмой матч в молодёжной Единой лиге