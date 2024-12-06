Хоккей. «Динамо-Молодечно» на выезде потерпел поражение от «Славутича» в матче экстралиги

В белорусской хоккейной экстралиге продолжаются матчи регулярного чемпионата. Лидер первенства «Динамо-Молодечно» на выезде потерпел сенсационное поражение от одного из аутсайдеров «Славутича», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева неплохо начали, открыв счет в середине первого периода. На шестой минуте второго отрезка россияне увеличили отрыв, реализовав большинство. В заключительной трети первенство «Славутича» было еще более ощутимым. От сухого поражения динамовцы ушли только под занавес встречи. Финальный результат – 4:1.

В других матчах «Лида» победила «Могилев», а «Металлург» – «Авиатор» с одинаковым счетом – 3:1.