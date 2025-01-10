Баскетболисты «Минска» обыграли УНИКС в Единой молодёжной лиге

Команда Дмитрия Колтунова во второй раз за два дня обыграла сверстников из казанского УНИКСа. Наши парни с первых минут завладели инициативой и вырвались вперед. На большой перерыв отечественная дружина ушла с преимуществом в 12 очков.

Во второй половине минчане продолжали контролировать ход встречи и как итог праздновали викторию с убедительным счетом – 99:77. Самым результативным в составе хозяев стал Данила Семенюк. В текущей домашней серии соперниками минчан также станут «Пари Нижний Новгород», «Химки», московский МБА и красноярский «Енисей».