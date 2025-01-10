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Баскетболисты «Минска» обыграли УНИКС в Единой молодёжной лиге

10 января 2025 18:54
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Баскетболисты «Минска» одержали победу в матче домашней серии регулярного чемпионата Единой молодежной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Баскетболисты «Минска» обыграли УНИКС в Единой молодёжной лиге-1

Команда Дмитрия Колтунова во второй раз за два дня обыграла сверстников из казанского УНИКСа. Наши парни с первых минут завладели инициативой и вырвались вперед. На большой перерыв отечественная дружина ушла с преимуществом в 12 очков. 

Во второй половине минчане продолжали контролировать ход встречи и как итог праздновали викторию с убедительным счетом – 99:77. Самым результативным в составе хозяев стал Данила Семенюк. В текущей домашней серии соперниками минчан также станут «Пари Нижний Новгород», «Химки», московский МБА и красноярский «Енисей». 

# Баскетбол

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